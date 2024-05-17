Члена Палаты общин британского парламента Фабиана Хэмилтона обеспокоил возможный военный ответ Москвы на решение Лондона о поставках дальнобойных ракет Storm Shadow Украине, следует из его запроса к правительству Великобритании. Министр по делам Европы Лео Дохерти ответил, что ракеты помогут Украине «восстановить свой суверенитет и территориальную целостность».

Спросить государственного секретаря по вопросам обороны [Гранта Шэппса], как он оценивает потенциальные последствия для своей политики в связи с угрозой военного ответа со стороны России после того, как Великобритания предоставила Украине ракеты дальнего радиуса действия, — говорится в запросе.