«Отменять демократию»: Тимошенко озвучила неожиданный призыв Зеленскому Тимошенко посоветовала Зеленскому не злоупотреблять имеющейся у него властью

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Юлия Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский должен не злоупотреблять имеющейся у него властью и консолидировать ее в своих руках больше, чем необходимо, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью немецкому каналу ZDF. По ее словам, главе государства нельзя отменять демократию и ставить под угрозу плюрализм. Вместе с этим она признала, что на Украине существуют проблемы с коррупцией.

Он не должен отменять демократию. Этого не должно произойти. Плюрализм должен остаться. Сегодня я хотела бы посоветовать президенту обратить на это внимание и не использовать консолидацию власти больше, чем это необходимо, — заявила Тимошенко.

Ранее она раскритиковала законопроект о мобилизации на Украине. По словам Тимошенко, он внес страх, хаос и агрессию в травмированное вооруженным конфликтом украинское общество. Вместе с тем она пообещала очистить законопроект от всякого насилия по отношению к гражданам страны. Тимошенко также отметила, что инициатива является не просто «ошибкой», а полноценным нарушением Конституции Украины. Она, уверена политик, внесет раскол между властью и народом.