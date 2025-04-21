«Отказался от дворца»: близкий друг папы римского о жизни Франциска Друг папы Франциска: понтифик при всей своей власти жил скромной жизнью

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск при всей своей власти жил скромной жизнью в маленькой квартире, заявил NEWS.ru председатель Всемирного союза староверов и близкий друг понтифика Леонид Севастьянов. По его словам, у Франциска было всего две комнаты.

Несмотря на всю свою власть, престиж и влияние, папа Франциск жил очень скромной жизнью в резиденции Святой Марфы, в скромном гостиничном комплексе. Отказался жить во дворце Ватикана и жил в своей небольшой квартирке, там всего лишь две комнаты: спальня и приемная, — сказал Севастьянов.

Он добавил, что папа римский был человеком, который способен заниматься богословием и политикой, а также совершенно бытовыми вещами. По словам Севастьянова, новому преемнику будет очень сложно подражать Франциску.

Он относился ко всем людям совершенно одинаково. Сначала встречался с президентами стран, к примеру, а потом с бомжами и узниками римской тюрьмы. Он относился к бездомному и президенту с одинаковым уважением, с одинаковым пониманием, и в этом смысле он своей жизнью полностью подчеркнул христианскую евангельскую истину, — добавил Севастьянов.

Ранее стало известно, что Франциск скончался в возрасте 88 лет. Первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви правил 12 лет и страдал от различных недугов.