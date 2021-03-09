Отец Меган Маркл не считает расистским вопрос о цвете кожи её ребёнка

https://static.news.ru/photo/7bfef2c6-80d6-11eb-a6c1-96000091f725_660.jpg Томас Маркл Фото: Good Morning Britain/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас не считает расистским вопрос о цвете кожи сына своей дочери Арчи, который задавали ей члены королевской семьи.

Я очень уважаю королевскую семью и совсем не считаю, что британская королевская семья — расисты, — сказал он в эфире iTV.

Мужчина отметил, что не считает расистами британцев, но считает таковыми жителей Лос-Анджелеса и американского штата Калифорния. При этом он уверен, что разговоры о цвете кожи малышей — «лишь дурацкий вопрос от кого-то, и не более».

Ранее Томас Маркл говорил, что Мега и её муж принц Гарри должны вернуться в Великобританию и поддерживать королеву Елизавету II в тяжёлые времена пандемии. 75-летний мужчина был разочарован решением пары переехать в Калифорнию. Теперь дочь, зять и внук живут всего в 250 км от него.

Меган Маркл во время беседы с американской телеведущей Уинфри намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша.

Она отметила, что подобные вопросы повергли её в шок. Кроме того, в столице государства ей обещали, что ребёнок не получит личную охрану, так как «не хотели, чтобы он становился принцем, и планировали нарушить протокол». Женщина добавила, что после рождения Арчи «при дворе» обсуждали, «насколько тёмным окажется» цвет его кожи. При этом экс-герцогиня Сассекская не ответила на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи инициировал подобные разговоры, чтобы не «нанести слишком большой урон семье», писал NEWS.ru.