«Венгрия выступает на своей стороне»: Орбан ответил на упрёки Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире канала M1 ответил на критику украинского президента Владимира Зеленского и заявил, что Будапешт защищает свои национальные интересы. Ранее Зеленский высказал недовольство тем, что Будапешт выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполётной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружие и не разрешает его транзит через свою территорию.

Украинская точка зрения совершенно понятна: они просят вмешательства НАТО, поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские, мы — венгры. На вопрос, на чьей стороне выступает Венгрия, ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии. Мы помогаем попавшим в беду, но хотим обеспечить, защитить собственные национальные интересы, — сказал Орбан.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддерживает ограничительные меры в отношении поставок энергоресурсов из России. Такие санкции он назвал красной линией.

Дипломат отметил, что Венгрия отрицательно относится к ограничительным решениям, ставящим под угрозу безопасность её энергоснабжения. Сийярто добавил, что Будапешт «хочет оставаться в стороне».

Он также негативно отнёсся к идее о создании бесполётной зоны над Украиной. Она создаёт риск воздушной войны и позиция НАТО по данному вопросу должна быть единой, считает дипломат.