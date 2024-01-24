Шольц раскритиковал помощь ЕС Украине Шольц назвал недостаточной предусмотренную на 2024 год помощь ЕС Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал недостаточной помощь для Украины, которую Евросоюз запланировал на 2024 год. Немецкий лидер заявил изданию Die Zeit, что призовет страны ЕС увеличить поддержку Киева.

Суммы, которые европейские государства пока предусмотрели на 2024 год, еще недостаточно велики. Европа должна обсудить, какой вклад может внести каждая страна, чтобы мы значительно расширили поддержку, — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ признался, что его «сбивает с толку» постоянная критика в адрес Германии из-за того, что власти страны слишком мало или слишком медленно помогают Украине. По словам Шольца, на долю Берлина приходится более половины всей европейской помощи Киеву.

Он также указал, что, если США прекратят поддерживать Украину и главным донором окажется Германия, это будет «плохой новостью». Шольц выразил убеждение в том, что Евросоюз должен делать больше для поддержки Киева.

Ранее на Украину прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо, перед этим заявивший о намерениях приостановить оказание военной помощи Киеву. Он провел переговоры со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде, где сторонам удалось прийти к соглашению по закупке словацкого оружия.