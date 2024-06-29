Орбан обвинил ЕС в желании втянуть весь регион в конфликт на Украине Орбан: ЕС пытается втянуть всю Европу в конфликт на Украине ради поражения РФ

Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Виктор Орбан

Руководство Евросоюза стремится любыми силами одержать победу над Россией, заявил в статье для газеты Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, для этой цели лидеры ЕС пытаются втянуть в военные действия на Украине все страны сообщества. При этом Орбан уверен, что сама Европа от конфликта ничего не выигрывает.

Европа все больше втягивается в войну, в которой континент ничего не выигрывает, но легко может потерять все, — заявил венгерский премьер.

Орбан добавил, что руководству Евросоюза «ничего не жалко, когда речь заходит о войне». Брюссельские бюрократы считают личным конфликт на Украине, и они хотят добиться поражения России. При этом из-за действий европейских лидеров жители региона вместо мира, порядка и развития получают войну, миграцию и застой, отметил политик.

Деньги европейских граждан постоянно поступают на Украину, санкции ударили по европейским компаниям, привели к росту инфляции и лишили миллионы европейцев средств к существованию, — считает Орбан.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве нужно от Запада только одно — отсутствие угроз. Глава ведомства понадеялся, что когда-нибудь страны осознают тупиковость политики, проводимой США.