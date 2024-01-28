Опубликовано видео боев под Авдеевкой с высоты птичьего полета ВС России отразили наступление украинских войск на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Российские войска отбили контратаку Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне СВО. На кадрах, которые опубликовал военкор Даниил Безсонов в своем Telegram-канале, показаны бои в районе Авдеевки с высоты птичьего полета, в частности работа операторов FPV-дронов вместе с другими подразделениями ВС России.

Отмечается, что после удара беспилотников ВСУ потеряли как минимум четыре человека. По данным канала, штурмовые группы ВС РФ продвигаются вперед, однако украинская армия пытается взять под контроль утраченные позиции.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Запад» отразили на Купянском направлении в общей сложности пять атак и контратак штурмовых групп двух бригад ВСУ. Противник был вынужден отступить от Синьковки в Харьковской области и Тернова в ДНР в южном и западных направлениях.

Помимо этого, российские войска нанесли три удара по опорным пунктам украинской армии в районе Табаевки с применением тяжелых огнеметных систем. На этом направлении потери противника составили до 25 военных, а также два бронированных автомобиля и три пикапа.