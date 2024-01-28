Российские военные отбросили штурмовиков ВСУ у Синьковки и Тернов МО: ВС РФ отбили пять атак ВСУ у Синьковки и Тернов

Фото: МО РФ

Подразделения группировки российских войск «Запад» отразили на Купянском направлении в общей сложности пять атак и контратак штурмовых групп двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Синьковки в Харьковской области и Тернов в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны России. В результате противник был вынужден отступить в южном и западном направлениях, уточнил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Все атаки к контратаки отражены. Противник был вынужден отойти в южном и западном направлениях, — сказал он.

Зыбинский добавил, что расчеты тяжелых огнеметных систем группировки нанесли три удара по взводным опорным пунктам 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Табаевки в Харьковской области. Потери противника, по его словам, составили до 25 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа.

Накануне авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли несколько ударов по позициям ВСУ в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Минобороны уточнили, что российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили склады горючего и авиационных снарядов.

До этого экипажи российских штурмовиков Су-25 провели удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам украинской армии на Донецком направлении. По данным Министерства обороны России, после нанесения ударов экипажи осуществили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Все цели, согласно отчетам передового авиационного наводчика, были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме.