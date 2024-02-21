Опрос показал, сколько европейцев верят в победу Украины The Guardian: только 10% европейцев верят в победу Украины

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Только 10% европейцев верят в то, что Украина сможет одержать победу в конфликте с Россией, следует из результатов исследования, проведенного компаниями Datapraxis и YouGov для Европейского совета по международным отношениям (ECFR). При этом в победе России уверены в два раза больше жителей Европы, пишет The Guardian.

Согласно итогам исследования, 20% респондентов верят в то, что Россия выйдет победителем в конфликте. 37% опрошенных считают, что в итоге между странами будет заключено мирное соглашение.

Результаты опроса показали, что меньше всего в успех Украины верят в Греции (2% респондентов), Венгрии (4%) и Италии (5%). Больше всего Киев поддерживают поляки, шведы и португальцы — по 17%.

Исследование проводилось среди жителей 12 европейских стран. В нем приняли участие 17 тысяч респондентов.

Ранее результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, показали, что свыше 70% жителей Украины выступают за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией. При этом в мае 2022 года этот показатель составлял 59%. Во всех регионах страны граждане оказались открыты к дипломатическому треку, подчеркнули авторы исследования.