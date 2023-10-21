Оппозиционеры в Будапеште осквернили памятник советским воинам Оппозиционеры в Будапеште обернули черной пленкой памятник советским воинам

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Активисты оппозиционной венгерской партии Jobbik (движение «За лучшую Венгрию») осквернили в Будапеште памятник советским воинам, погибшим во Второй мировой войне в боях против фашистов на территории Венгрии, передает ТАСС. Они обернули монумент на площади Свободы черной пленкой, после чего опубликовали в соцсетях соответствующие видеокадры. Памятник ущерба не получил.

После этого стало известно, что посольство России в Будапеште «направит венгерским властям сигнал» о произошедшем после того, как чиновники вернутся к работе после длинных выходных, связанных с Днем революции и освободительной борьбы 1956 года, который венгры празднуют 23 октября. Этот день в стране является нерабочим. Посольство также выяснит, будут ли приняты по отношению к осквернителям какие-либо меры.

Активисты заявили, что хотели напомнить о подавлении советскими войсками выступления венгров в 1956 году и выразить несогласие с установкой памятника советским солдатам в венгерской столице. Во время их действий на площади Свободы были полицейские, которые не стали препятствовать активистам. После того как они отошли от памятника, силовики проверили их удостоверения, задали им несколько вопросов и провели беседу.

Ранее посольство РФ обвинило Норвегию в грубом манипулировании историческими фактами после того, как празднование 80-летия освобождения провинции Норвегии советскими воинами от нацизма прошло без представителей России. Вместо РФ на мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. В дипведомстве отметили, что страна опускается до кощунственных параллелей с нацистами и оскорбляет память советских воинов, отдававших жизни при освобождении северных провинций.