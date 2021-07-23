Ополченцы ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) открыла огонь по позициям украинской армии в ответ на обстрел силовиками населённого пункта Калиново. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Народной милиции отметили, что обстрел вёлся из станковых гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия. Об этом были уведомлены представители украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), но они попытку ЛНР задействовать механизм для оперативного установления тишины проигнорировали.

Руководствуясь указаниями главы республики и пунктом «е» дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь из незапрещенных Минских договоренностей вооружения, погасив огневую активность противника откуда вёлся обстрел, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что потери украинских военных уточняются.

Ранее советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал о плане Киева по насильственному захвату Донбасса. Согласно ему, украинские военные должны окружить крупные города региона, разрезать пути снабжения и начать артобстрел восточной границы самопровозглашённых ДНР и ЛНР.