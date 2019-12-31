Украинские военные готовятся обстрелять территорию самопровозглашённой Луганской народной республики с целью спровоцировать ответный огонь. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ссылаясь на данные разведки, он пояснил, что обстрелы будут вестись 59-й бригадой ВСУ. Киев намерен добиться ответных действий со стороны ополченцев, чтобы обвинить их в нарушении режима перемирия.
Филипоненко добавил, что к реализации этого плана привлечено украинское телевидение. В частности, в расположение бригады прибыла съёмочная группа телеканала «1+1»,
Ранее NEWS.ru писал, что украинские силовики в конце декабря в течение суток семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Они обстреляли ряд населённых пунктов ДНР из крупнокалиберных пулемётов, гранатомётов и стрелкового оружия.
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