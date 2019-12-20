Украинские силовики за сутки восемь раз нарушили перемирие, обстреляв территорию Донецкой народной республики. В зоне обстрела оказались районы четырёх населённых пунктов.
Как заявил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), силовики использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулемёты и гранатомёты.
Также ВСУ выпустили по территории ДНР две мины калибра 120 и 82 мм,
Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Украина сама признала существование ДНР и ЛНР, фактически заставив представителей самопровозглашённых республик поставить подписи под Минскими соглашениями. Он также назвал ошибкой Киева задержку отвода сил по всей линии разграничения в Донбассе, писал NEWS.ru.
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