https://static.news.ru/photo/71c1d256-23cb-11ea-b23e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинские силовики за сутки восемь раз нарушили перемирие, обстреляв территорию Донецкой народной республики. В зоне обстрела оказались районы четырёх населённых пунктов.

Как заявил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), силовики использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулемёты и гранатомёты.

Также ВСУ выпустили по территории ДНР две мины калибра 120 и 82 мм, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Украина сама признала существование ДНР и ЛНР, фактически заставив представителей самопровозглашённых республик поставить подписи под Минскими соглашениями. Он также назвал ошибкой Киева задержку отвода сил по всей линии разграничения в Донбассе, писал NEWS.ru.