ООН сделала шокирующее заявление о положении русскоговорящих на Украине ООН признала дискриминацию русскоговорящих на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинский закон «О национальных меньшинствах» 2022 года больше дискриминирует русскоязычных в сравнении с меньшинствами, говорящими на языках народов Евросоюза, следует из выводов комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации в стране. Это также касается носителей армянского языка и цыган, пишет РИА Новости.

В этом законе сохраняются определенные дискриминационные положения, в частности, между языковыми меньшинствами, говорящими на одном из официальных языков Европейского союза, и теми, кто, как русские, армянские или цыганские общины, не говорят ни на одном из этих языков, — сказано в документе.

Ранее украинский комментатор Роман Бебех призвал штрафовать тренеров за использование русской речи. Он уточнил, что на матче, где «Динамо» разгромило «Оболонь-Бровар» со счетом 3:0, Александр Шовковский давал спортсменам подсказки на русском. По мнению комментатора, тренеры используют русский язык «с пылу с жару, в борьбе».

Украинская писательница Ирэна Карпа заявила, что недовольна переходу многих киевлян на русский язык. По ее мнению, такое решение приняли те люди, которые посчитали, что «придет Россия, и поэтому надо усиливать навыки русского языка». Карпа также выразила непонимание, почему украинцы используют русский в бытовой речи, когда происходят боевые действия.