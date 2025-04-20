Писательница с Украины пришла в бешенство из-за говорящих по-русски киевлян Писательница Карпа заявила, что недовольна переходом киевлян на русский язык

Фото: Yurii Rylchukukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирэна Карпа

Украинская писательница Ирэна Карпа, которая сейчас проживает во Франции, заявила в интервью «Украинскому радио», что недовольна переходу многих жителей Киева на русский язык. По ее мнению, такое решение приняли те люди, которые посчитали, что «придет Россия, и поэтому надо усиливать навыки русского языка». Карпа также выразила непонимание, почему украинцы используют русский в бытовой речи, когда происходят боевые действия.

Может, они думают, что типа всё, Америка нам не поможет, Россия придет и надо усиливать скиллы русского языка? — подчеркнула писательница.

По ее мнению, родители на Украине должны разговаривать со своими детьми исключительно на украинском языке. Карпа уточнила, что это не вопрос патриотизма. Она считает, что из-за использования родного языка «Россия теряет над украинцами власть».

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ избили жителя села Казачья Локня в Курской области за незнание украинского языка. По данным Следственного комитета России, солдаты поставили мужчину на колени и били его по голове. Против украинских военных возбудили уголовное дело.

До этого стало известно, что зрители ушли со спектакля в Русском театре Риги из-за замены русского языка на украинский. При этом в анонсе постановки «Будьте вы счастливы!» украинского режиссера Александра Володарского было указано, что спектакль пройдет на русском языке. По мнению зрителей, организаторы намеренно ввели их в заблуждение.