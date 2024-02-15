Олимпийского чемпиона по борьбе из России «развернули» на въезде в Румынию Румынские таможенники не пустили российского борца Садулаева на чемпионат Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Абдулрашид Садулаев

Российского борца, двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева не пустили в Румынию на чемпионат Европы, сообщил в беседе с «Матч ТВ» президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили. По его словам, у таможенной службы аэропорта Бухареста вызвала сомнения виза спортсмена из России.

Садулаеву отказали во въезде в аэропорту Бухареста. Мы обращались в оргкомитет чемпионата Европы, но они бессильны перед таможенной службой. Со слов офицеров, которые приняли решение не пускать Садулаева, у них вызвала сомнение виза Абдулрашида, — заявил Мамиашвили.

Глава ФСБР указал на «маленькую странность» в решении европейских таможенников. Как пояснил Мамиашвили, до приезда в Румынию Садулаев уже летал по этой визе в шенгенском пространстве. Спортсмен был в Испании, откуда он и вылетел в Бухарест. Руководитель Федерации назвал случившееся беспрецедентной ситуацией, поскольку, по его словам, власти Румынии давали письменные гарантии на предоставление визовой поддержки всем членам команд, в частности из России.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко ранее заявил, что российских спортсменов не пускают на международные соревнования, потому что боятся их достижений. Об этом он упомянул, рассказывая про спортивную «Аллею славы» на выставке «Россия». Кириенко обратил внимание, что стену одного из павильонов украшают более 600 золотых медалей, среди которых также есть награды с чемпионатов мира и Олимпийских игр.