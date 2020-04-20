Коронавирус оставит Европу без «Октоберфеста»

Знаменитый на весь мир фестиваль пива «Октоберфест» в 2020 году отменён из-за эпидемии коронавируса несмотря на то, что он запланирован на осень. Официально об отказе от праздника должны объявить 21 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.
Пока что об этом
Неделей ранее Зёдер заявил, что «очень скептически настроен» по поводу перспектив проведения «Октоберфеста» в свете пандемии. Несколько дней спустя он повторил свою оценку. Как
«Октоберфест» впервые был проведён 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно.
Его посещают более 6 млн человек, количество литров выпитого пива также измеряется миллионами. Как писал NEWS.ru, в сентябре 2019 года пенного напитка было заготовлено около 7 млн литров. В праздничные дни гости тратят более €1 млрд — это не только пиво, но и сувениры, такси, проживание в отелях.
Бывали в истории и случаи отмены фестиваля. От его проведения отказывались 22 раза — из-за войн, эпидемий холеры и гиперинфляции 20-х годов XX века в Германии.
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