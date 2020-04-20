Коронавирус оставит Европу без «Октоберфеста»

https://static.news.ru/photo/3b6292c8-8329-11ea-95e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Diemer/Global Look Press

Знаменитый на весь мир фестиваль пива «Октоберфест» в 2020 году отменён из-за эпидемии коронавируса несмотря на то, что он запланирован на осень. Официально об отказе от праздника должны объявить 21 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

Пока что об этом сообщило германское издание Bild со ссылкой на собственные источники.

Неделей ранее Зёдер заявил, что «очень скептически настроен» по поводу перспектив проведения «Октоберфеста» в свете пандемии. Несколько дней спустя он повторил свою оценку. Как передаёт ТАСС, учитывая международный характер праздника, германские власти сочли целесообразным заниматься его организацией в нынешних условиях.

«Октоберфест» впервые был проведён 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно.

Его посещают более 6 млн человек, количество литров выпитого пива также измеряется миллионами. Как писал NEWS.ru, в сентябре 2019 года пенного напитка было заготовлено около 7 млн литров. В праздничные дни гости тратят более €1 млрд — это не только пиво, но и сувениры, такси, проживание в отелях.

Бывали в истории и случаи отмены фестиваля. От его проведения отказывались 22 раза — из-за войн, эпидемий холеры и гиперинфляции 20-х годов XX века в Германии.