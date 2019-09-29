Крупнейший фестиваль пива «Октоберфест» в первую неделю работы принял около 3,3 млн человек. Площадка проработает до 6 октября в Мюнхене.
Организаторы планируют продать около 7 млн хмельного напитка. По данным местной полиции, удаётся избегать серьёзных инцидентов. К медикам обратились свыше 3,5 тысячи граждан. В большинстве случаев — с алкогольным отравлением, передаёт телерадиокомпания
«Октоберфест» приносит Мюнхену солидную прибыль. Его гости тратят свыше €1 млрд. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, дохода гостиниц и платы водителям такси.
Ранее News.ru сообщал, что пиво в сентябре 2019 года стало самым ходовым алкогольным напитком у россиян. Также пятёрку самых популярных «товаров с градусами» составили вино, водка, коньяк и сидр.