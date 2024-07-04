«Один хуже другого»: политолог нашел замену Сунаку в Великобритании Политолог Светов: Стармер заменит Сунака в Британии в случае победы на выборах

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака в случае победы на выборах заменит лидер Лейбористской партии Кир Стармер, выразил мнение политолог Юрий Светов. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что один премьер-министр Британии за последнее время был хуже другого.

Похоже, к власти придет лидер лейбористов Кир Стармер. Все говорили, что один премьер-министр хуже другого: эксцентричный и придурковатый Борис Джонсон, потом Лиз Трасс, которая создавала впечатление невежественного человека. Потом Риши Сунак, который непонятно зачем согласился возглавить правительство, если сейчас, как говорят, он намеревается уехать в США решать свои проблемы, — пояснил политолог.

Как отметил Светов, все они отличались «истерической зацикленностью» на помощи Украине, что вызвало негативные ощущения у избирателей. В связи с этим, по мнению эксперта, британцы могут отказаться голосовать за Консервативную партию, которая оказалась неспособна защитить их интересы.

Политолог отметил, что о Стармере мало что известно, но он занимал яростную антироссийскую позицию. По его словам, сейчас особых отличий между лейбористами и консерваторами в Великобритании нет.

Если раньше лейбористы занимались национализацией, а консерваторы — приватизацией, то теперь куда их потянет, не очень ясно. Внятной программы лейбористы пока не предложили. Дело выглядит так: изберите нас, потому что консерваторы плохие. Но антироссийский курс будет продолжен. Можно не сомневаться, — заключил Светов.

Выступление лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа ранее было сорвано активистами группы Led by Donkeys. Они разместили за его спиной плакат с изображением российского президента Владимира Путина.