Одесситка забыла включить наушники и заставила весь автобус слушать гимн РФ В Одессе женщина в автобусе включила гимн России в исполнении SHAMAN

В Одессе женщина думала, что слушает гимн России в наушниках, а он играл на весь автобус, пишет Telegram-канал Readovka. За случившееся один из пассажиров пообещал ее «завалить за углом».

Как передают местные издания, одесситка думала, что ее wi-fi наушники работают и включила на всю громкость российский гимн в исполнении SHAMAN. Пока пассажиры тихо улыбались, один мужчина выскочил из транспортного средства и напоследок пообещал завалить меломанку за углом.

Ранее эстонская полиция возбудила административное дело против двух мужчин за то, что они на улице проигрывали гимн России. Пьяные мужчины вынесли во двор многоквартирного дома в Таллине проигрыватель и на полную громкость включили российский гимн.

Отмечается, что полиция прибыла на место сразу после того, как получила сообщение о происходящем. Согласно законодательству Эстонии, задержанным мужчинам грозит денежный штраф в размере до €1200 или арест.

29 сентября эстонские блюстители порядка оштрафовали на €500 мужчину, который инициировал использование наклейки «Я русский» на автомобилях. Его личность устанавливали несколько недель, за это время мужчина успел запустить в интернете продажи своего творчества.