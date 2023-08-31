Оценена вероятность протестов из-за запрета мусульманской одежды во Франции Политолог Федоров: запрет мусульманской одежды во Франции не приведет к погромам

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Запрет на ношение мусульманской одежды во французских школах не должен привести к массовым погромам и беспорядкам в стране, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что наиболее ожесточенные протесты во Франции проводились после того, как проливалась кровь.

Я не думаю, что будет повторение таких беспорядков, но наверняка будет проявление недовольств у отдельных лиц. Триггером подобных ситуаций во Франции как правило являются чрезвычайные обстоятельства: гибель подростков, как было в 2005 году, а в июне полицейский застрелил нарушителя. Во Франции уже многолетние вопросы ношения мусульманских религиозных символов в школах, это все болезненно и резонансно, но не думаю, что это приведет к погромам, беспорядкам, бесчинствам с полицией, — предполагает политолог.

При этом он допустил, что в Национальном собрании могут состояться серьезные дебаты и общественные обсуждения. Как утверждает Федоров, вопросы интеграции мигрантских слоев населения, в основном из Северной Африки, мусульман, к французским ценностям — это большая и сложная проблема для современной Франции.

Ранее министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь сообщил, что с начала нового учебного года во Франции начнет действовать запрет на ношение мусульманской одежды в учебных заведениях. Пришедшие в школу в такой одежде ученики не смогут попасть в класс.