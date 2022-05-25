Обвинение попросило арестовать Додона Прокуратура Молдавии предъявила Додону обвинение по четырём пунктам и запросила его арест на 30 дней

Игорь Додон / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией запросила разрешение на арест бывшего главы государства Игоря Додона сроком на 30 дней, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Марианна Керпек, передаёт ТАСС. Экс-президенту предъявлено обвинение по четырём пунктам, включая коррупцию и предательство родины.

Сегодня прокуратура по борьбе с коррупцией направила [в суд] запрос о применении ареста сроком на 30 дней в отношении экс-президента Игоря Додона и другого задержанного лица, — сказала Керпек.

В отношении второго подозреваемого, задержанного по этому делу, выдвинуты аналогичные требования.

Уголовное дело против него возбуждено по ст. 324 (о паcсивной коррупции), ст. 1812 (о признании финансирования политической партии преcтупной организацией), ст. 337 (о предательcтве родины) и ст. 330/2 (о незаконном обогащении) УК Молдавии.

Ранее сообщалось, что экс-президента поместили в СИЗО Национального центра по борьбе с коррупцией после того, как сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его доме. В Сети также появилось видео задержания молдавского экс-главы, подозреваемого в получении взяток и финансировании криминальных структур. Додон после обысков вышел в сопровождении нескольких сотрудников антикоррупционного центра, которые запретили ему общаться с журналистами.