Европа

NYT: Евросоюз не откроет границы для россиян

21:31, 23 июня 2020 64

Власти Европейского союза занимаются разработкой документа об открытии границ. Они рассматривают возможность ограничить въезд на территорию ЕС для граждан некоторых стран.

Запрет может коснуться жителей России, Соединённых Штатов и Бразилии. Кроме того, в списке есть Куба, Уганда, Вьетнам и Китай. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, передаёт New York Times.

На 23 июня в России — 899 705 случаев коронавирусной инфекции (+7425 за последние сутки), 356 429 выздоровели (+12 013 за последние сутки). Умерли 8359 человек (+153 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, ранее главы МВД Евросоюза рекомендовали продлить закрытие внешних границ до конца июня. Италия настаивает на коллегиальном решении европейских стран по открытию границ и восстановлению туризма после пандемии. Власти считают, что не должно быть никаких «привилегированных коридоров», позволяющих одним гражданам передвигаться свободно, а другим с ограничениями.

Накануне свои границы для туристов более чем из ста стран открыла Черногория. В Институте общественного здравоохранения страны пояснили, что решение об открытии границ принималось с учётом рекомендаций Евросоюза и на основе эпидситуации в каждой из включённых в перечень стран.

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