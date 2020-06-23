NYT: Евросоюз не откроет границы для россиян

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Власти Европейского союза занимаются разработкой документа об открытии границ. Они рассматривают возможность ограничить въезд на территорию ЕС для граждан некоторых стран.

Запрет может коснуться жителей России, Соединённых Штатов и Бразилии. Кроме того, в списке есть Куба, Уганда, Вьетнам и Китай. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, передаёт New York Times.

На 23 июня в России — 899 705 случаев коронавирусной инфекции (+7425 за последние сутки), 356 429 выздоровели (+12 013 за последние сутки). Умерли 8359 человек (+153 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, ранее главы МВД Евросоюза рекомендовали продлить закрытие внешних границ до конца июня. Италия настаивает на коллегиальном решении европейских стран по открытию границ и восстановлению туризма после пандемии. Власти считают, что не должно быть никаких «привилегированных коридоров», позволяющих одним гражданам передвигаться свободно, а другим с ограничениями.

Накануне свои границы для туристов более чем из ста стран открыла Черногория. В Институте общественного здравоохранения страны пояснили, что решение об открытии границ принималось с учётом рекомендаций Евросоюза и на основе эпидситуации в каждой из включённых в перечень стран.