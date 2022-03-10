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Новым президентом Венгрии стала Каталин Новак

14:13, 10 марта 2022
Новым президентом Венгрии стала Каталин Новак Каталин Новак Фото: katalin.novak/instagram.com
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Новым президентом Венгрии на выборах 10 марта стала кандидат от правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Каталин Новак, передаёт ТАСС. Впервые в истории страны на этот пост была избрана женщина. До последнего времени Новак была министром по делам семьи.

Новым президентом Венгрии избрана Каталин Новак, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Венгрия является парламентской республикой, в которой власть в большей степени принадлежит парламенту. Пост премьер-министра страны занимает Виктор Орбан.

В ноябре 2021 года парламент Швеции избрал лидера социал-демократов Магдалену Андерссон главой правительства. Она стала первой женщиной на посту премьер-министра в истории страны. 

Для утверждения кандидатуры Андерссон было необходимо как минимум 175 голосов «за» или «воздержались». За её кандидатуру высказались 117 депутатов, 57 человек воздержались, один депутат отсутствовал на заседании.

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