Новым президентом Венгрии стала Каталин Новак

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет поставлять на Украину самолёты, передаёт «Интерфакс». Он также добавил, что европейским странам необходимо избегать усиления конфликта на Украине. При этом Боррель подчеркнул, что члены ЕС могут начать поставки по собственной инициативе.

Мы должны помогать Украине, но мы должны избегать эскалации. Объединение не будет поставлять на Украину самолёты. Но страны — члены ЕС могут сделать это по собственной инициативе, — сказал он....