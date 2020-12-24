Новый президент Молдавии вступила в должность

https://static.news.ru/photo/62d37f5e-45d7-11eb-832f-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: Maia Sandu/facebook.com

В четверг, 24 декабря, новый президент Молдавии Майя Санду приняла присягу и вступила в должность главы государства. Исходя из местного законодательства, именно после указанной церемонии новый национальный лидер вступает в свой права. Санду приняла присягу во Дворце республики.

Конституционный суд (КС) Молдавии 10 декабря утвердил итоги выборов президента республики, на которых победила Майя Санду. Во втором туре она получила 57,75% голосов. Её соперник, действующий президент страны Игорь Додон, сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей. Сами выборы состоялись 15 ноября.

Во время церемонии Санду выразила благодарность всем, кто поддержал её. Новый президент Молдавии заявила, что возлагает надежды на дальнейшую поддержку со стороны граждан государства.

Каждый человек, который принял участие в выборах президента, сделал это с уверенностью, что жизнь станет лучше, нужно продолжить в том же духе, чтобы действительно изменить Молдавию. У меня большие планы, касающиеся нашей страны, но я не смогу их реализовать сама, нам нужна поддержка друг друга, чтобы навести порядок, — цитирует Санду РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поддерживает избранного президента Молдавии Майю Санду.

По его словам, он ещё до выборов симпатизировал Санду как лидеру, однако украинская сторона не выражала открытую поддержку кому-либо из кандидатов.