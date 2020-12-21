Зеленский заявил о симпатии к новому президенту Молдавии Майе Санду

https://static.news.ru/photo/60d789e6-42aa-11eb-a290-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поддерживает избранного президента Молдавии Майю Санду.

Я поддерживаю Майю, она это знает. Я говорил ей это и к выборам — какой бы ни был результат, мы вас поддерживаем. Мне очень симпатична Молдова в целом с таким лидером, и я желаю ей демократического развития. Молдова этого заслуживает, — заявил Зеленский.

По его словам, он ещё до выборов симпатизировал Санду как лидеру, однако украинская сторона не выражала открытую поддержку кому-либо из кандидатов.

Украинский лидер также отметил, что встречался с молдавским политиком и знаком с её позицией по Крыму, а также по Украине в целом. Зеленский добавил, что мнение Санду относительно ситуации в Донбассе понятно ему гораздо больше, чем предыдущего президента Игоря Додона, передаёт The New York Times.

Как писал NEWS.ru, ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Кишинёв сообщил, что Украина поддерживает территориальную целостностью Молдавии и будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья.

Конституционный суд (КС) Молдавии 10 декабря утвердил итоги выборов президента республики, на которых победила Майя Санду. Во втором туре она получила 57,75% голосов. Её соперник, действующий президент страны Игорь Додон, сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей.