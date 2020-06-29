Новые обвинения удивили адвокатов Ассанжа

https://static.news.ru/photo/f9dd4df0-ba25-11ea-b722-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Ассанж Фото: Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Юристы основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа удивились, узнав о новых обвинениях, предъявленных их клиенту в Соединённых Штатах Америки, рассказал адвокат подсудимого Марк Саммерс. По словам стороны защиты, они узнали о новых претензиях из публикаций СМИ.

Мы были удивлены временем, в которое это было сделано. Это может нарушить сроки рассмотрения дела, — цитирует его РИА Новости.

В новом заключении нет никаких дополнительных обвинений и в этой части оно не отличается от вынесенного в мае 2019 года. Но документ дополнен новыми подробностями о масштабах сговора, который, как полагает Минюст, существовал для взлома компьютерных систем и в участии в котором обвинялся Ассанж. В частности, он, по мнению ведомства, был связан с группой хакеров, известных как организация Anonymous.

В случае признания виновным Ассанжу грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного вторжения, за который ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Фактические приговоры за федеральные преступления, как правило, меньше, чем максимальные наказания.

Переговорами о выдаче Ассанжа Соединённым Штатам занимаются Управление по международным делам Министерства юстиции и власти Великобритании, в том числе Министерство внутренних дел и Королевская прокуратура Англии и Уэльса.

В 2010 году шведские власти заподозрили австралийца в сексуальном насилии, но позже сняли обвинения против журналиста. С 2012-го основатель сервиса WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве Эквадора, но весной 2019 года британцы задержали его. Сейчас он отбывает срок за нарушение условий освобождения под залог. Адвокаты называют преследование активиста политически мотивированным.

Белый дом изначально выдвинул в отношении Ассанжа около двух десятков обвинений, основное из которых связано с самым крупным в истории страны обнародованием засекреченной информации. В общей сложности ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Как писал NEWS.ru ранее, национальный союз журналистов Великобритании опубликовал резолюцию в защиту основателя WikiLeaks. Они требуют отказаться от его экстрадиции в Соединённые Штаты. Управляющий совет организации считает, что предъявление обвинений мужчине сопровождается реальными сроками за публикацию достоверных данных.