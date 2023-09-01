Британские депутаты от правящей Консервативной партии, представители Вооруженных сил и члены правительства отнеслись со скепсисом к назначению Гранта Шэппса на должность министра обороны страны, пишет Times со ссылкой на чиновников. Один из них отметил, что у Шэппса не было военного опыта, и сравнил его с ребенком, играющим в хранилище ядерного оружия.
Он как ребенок, играющий в хранилище ядерного оружия. <...> Я не понимаю этого. У него вообще нет заметного опыта в оборонной сфере. Я полагаю, что [в правительстве] хотели [видеть во главе Минобороны] кого-то с опытом управления министерством и хорошими коммуникационными способностями, — сказал собеседник издания.