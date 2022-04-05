Ностальгия во Флоренции: как в Италии не стали отменять Тарковского

— Как вы думаете, есть ли угроза «отмены русской культуры» на Западе?

— Шедевры русской литературы, искусства, музыки и кино — это вклад России в мировую культуру. Для всех нас было бы фатальной ошибкой по той или иной причине (в особенности по политическим мотивам) решить вдруг ни с того ни с сего не читать больше Толстого или Достоевского, не слушать музыкальные сочинения Чайковского и Рахманинова, не смотреть фильмы Тарковского и Эйзенштейна. Повторюсь, это произведения мировой культуры, и именно поэтому было бы не только правильным, но и необходимым сохранить этот уникальный творческий багаж и продолжать его изучать. Было бы исторически неправильно подвергать их экстракции! Безусловно, важно изучать новые культуры, с которыми мы раньше не соприкасались, но это уж точно не должно происходить за счёт «отмены» великих русских писателей, художников, композиторов, музыкантов и деятелей кино. Италию связывают с Россией многовековые контакты в культурной области. Тот, кто сегодня это отрицает, занимается исторической фальсификацией.

— Хотя Перекрёстный год музеев России и Италии приостановлен в связи с событиями на Украине, Эрмитаж не стал досрочно возвращать в Россию экспонаты с выставок в музеях Милана и Рима. Как думаете, это правильно?

— Хотел бы напомнить, что уже в конце февраля сразу три страны Евросоюза забрали одолженные полотна, которые участвовали в ранее запланированной выставке в Музеях Московского Кремля. Экспозицию пришлось свернуть по этой причине. Полагаю, что мы все в Италии можем, напротив, быть весьма и весьма благодарны Михаилу Пиотровскому, который оставил произведения Эрмитажа на всё время выставки в Милане. Это очень важный, ответственный жест, который стоит, на мой взгляд, рассматривать как некий росток, из которого проклюнутся новые культурные контакты между Италией и Россией. По крайней мере, я на это искренне надеюсь и хотел бы верить, что культура сыграет основополагающую роль в нормализации отношений. Культура — это область, которая даже в самые смутные времена может способствовать контактам между людьми по разные стороны баррикад. Стремление к миру имеет в своей основе взаимопроникновение культур.

— И возвращаясь к дню памяти Тарковского — что вас сподвигло организовать посвящённую режиссёру встречу?

— Несмотря на политическую обстановку в мире, мы твёрдо решили реализовать намеченное в определённом формате, пригласив таких видных итальянских деятелей, как профессор славистики Пизанского университета Стефано Гардзонио и близкий друг Андрея Тарковского — старшего издатель Андреа Уливи. Наша галерея давно вынашивала идею вместе с его сыном Андреем Андреевичем, который живёт во Флоренции, организовать мероприятие, посвящённое 90-летию Тарковского. Ведь именно в Уффици состоялась первая крупнейшая в Италии выставка, посвящённая другому великому русскому режиссёру — Сергею Эйзенштейну.

— Этим летом вы планируете вернуться к творчеству Андрея Тарковского в рамках кинофестиваля, который вы на протяжении уже нескольких лет проводите бесплатно во дворике Галереи. Какие фильмы планируете включить в программу?

— Мы как раз сейчас работаем над списком фильмов для нового фестиваля. В этом году, признаюсь, мне хотелось бы показать флорентийцам абсолютно все работы Андрея Тарковского, которого я очень уважаю как выдающегося художника. Фестиваль начинается в июне и заканчивается в августе. Он пользуется огромным успехом четвёртый год подряд.

— Можете назвать ваши любимые картины Тарковского?

— В прошлом году, когда исполнилось 700 лет со дня смерти Данте Алигьери, я вдруг осознал, перечитав «Божественную комедию», что в «Сталкере» Тарковский делает к ней отсыл. И мне приятно осознавать, что итальянская культура во многом сформировала этого режиссёра. Первым фильмом Тарковского, который я увидел в кинотеатре, была «Ностальгия», он её снимал в Тоскане. Мне было всего 14 лет, но именно тогда я стал интересоваться этим режиссёром и со временем посмотрел и другие его работы. Каждая из них мне нравится по-своему. Как искусствовед, я люблю «Андрея Рублёва». Это невероятный фильм. Но «Зеркало» и «Сталкер» ему не уступают.