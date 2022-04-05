Ностальгия во Флоренции: как в Италии не стали отменять Тарковского

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Именно во Флоренции Андрей Тарковский работал над двумя последними своими картинами — «Ностальгией» и «Жертвоприношением». Неудивительно, что местные власти сделали режиссёра почётным гражданином города на реке Арно.
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Символично, что день памяти отца проходит во Флоренции, в Уффици, в самом любимом и уважаемом им музее. Мы давно работали с господином Шмидтом над выставкой, посвящённой отцу. Но поскольку нам не удалось её окончательно подготовить к 4 апреля, мы решили организовать конференцию и показ фильма во флорентийском кинотеатре «Альфьери», — рассказал Андрей Тарковский — младший в беседе с NEWS.ru.
Культура создана для того, чтобы соединять народы, и прекрасно, что в Уффици придерживаются этой же точки зрения, уверен Тарковский-младший.
Реакция, которая имело место в начале конфликта (например, отмена лекций о Достоевском в Миланском университете. — NEWS.ru), была, похоже, просто эмоциональной. По крайней мере, мне бы хотелось в это верить. Потом люди поняли, что душить культуру нельзя. Именно поэтому мы проводим подобные мероприятия и продолжим в будущем. Сейчас это очень важно. Не будем забывать, что отец создавал свои фильмы в сложные времена, в период холодной войны. Тем не менее его творчество было всегда универсальным, направленным на поиск мировой гармонии и тех путей, которые мы потеряли в нашем материальном мире и которые можно найти только благодаря духовному росту и поиску, — считает сын режиссёра.
На встрече в Палаццо Питти скрипачка Наташа Гаццана исполнила произведения Иоганна Себастьяна Баха, чью музыку Андрей Тарковский использовал в своих фильмах, а также сочинения современных композиторов: украинца Валентина Сильвестрова, эстонца Тыну Кырвитса и россиянина Ильи Демуцкого. В Белом зале Палаццо Питти выставили портрет Тарковского кисти Америко Маццотты и стенды с текстами стихотворений Арсения Тарковского — отца режиссёра.
На полях мероприятия NEWS.ru пообщался с директором Галерей Уффици Айке Шмидтом, всемирно известным искусствоведом, знатоком и ценителем русской культуры. В интервью господин Шмидт рассказал, почему, несмотря на сложный политический фон, он не стал отменять день памяти Андрея Тарковского.
— Как вы думаете, есть ли угроза «отмены русской культуры» на Западе?
— Шедевры русской литературы, искусства, музыки и кино — это вклад России в мировую культуру. Для всех нас было бы фатальной ошибкой по той или иной причине (в особенности по политическим мотивам) решить вдруг ни с того ни с сего не читать больше Толстого или Достоевского, не слушать музыкальные сочинения Чайковского и Рахманинова, не смотреть фильмы Тарковского и Эйзенштейна. Повторюсь, это произведения мировой культуры, и именно поэтому было бы не только правильным, но и необходимым сохранить этот уникальный творческий багаж и продолжать его изучать. Было бы исторически неправильно подвергать их экстракции! Безусловно, важно изучать новые культуры, с которыми мы раньше не соприкасались, но это уж точно не должно происходить за счёт «отмены» великих русских писателей, художников, композиторов, музыкантов и деятелей кино. Италию связывают с Россией многовековые контакты в культурной области. Тот, кто сегодня это отрицает, занимается исторической фальсификацией.
— Хотя Перекрёстный год музеев России и Италии приостановлен в связи с событиями на Украине, Эрмитаж не стал досрочно возвращать в Россию экспонаты с выставок в музеях Милана и Рима. Как думаете, это правильно?
— Хотел бы напомнить, что уже в конце февраля сразу три страны Евросоюза забрали одолженные полотна, которые участвовали в ранее запланированной выставке в Музеях Московского Кремля. Экспозицию пришлось свернуть по этой причине. Полагаю, что мы все в Италии можем, напротив, быть весьма и весьма благодарны Михаилу Пиотровскому, который оставил произведения Эрмитажа на всё время выставки в Милане. Это очень важный, ответственный жест, который стоит, на мой взгляд, рассматривать как некий росток, из которого проклюнутся новые культурные контакты между Италией и Россией. По крайней мере, я на это искренне надеюсь и хотел бы верить, что культура сыграет основополагающую роль в нормализации отношений. Культура — это область, которая даже в самые смутные времена может способствовать контактам между людьми по разные стороны баррикад. Стремление к миру имеет в своей основе взаимопроникновение культур.
— И возвращаясь к дню памяти Тарковского — что вас сподвигло организовать посвящённую режиссёру встречу?
— Несмотря на политическую обстановку в мире, мы твёрдо решили реализовать намеченное в определённом формате, пригласив таких видных итальянских деятелей, как профессор славистики Пизанского университета Стефано Гардзонио и близкий друг Андрея Тарковского — старшего издатель Андреа Уливи. Наша галерея давно вынашивала идею вместе с его сыном Андреем Андреевичем, который живёт во Флоренции, организовать мероприятие, посвящённое 90-летию Тарковского. Ведь именно в Уффици состоялась первая крупнейшая в Италии выставка, посвящённая другому великому русскому режиссёру — Сергею Эйзенштейну.
— Этим летом вы планируете вернуться к творчеству Андрея Тарковского в рамках кинофестиваля, который вы на протяжении уже нескольких лет проводите бесплатно во дворике Галереи. Какие фильмы планируете включить в программу?
— Мы как раз сейчас работаем над списком фильмов для нового фестиваля. В этом году, признаюсь, мне хотелось бы показать флорентийцам абсолютно все работы Андрея Тарковского, которого я очень уважаю как выдающегося художника. Фестиваль начинается в июне и заканчивается в августе. Он пользуется огромным успехом четвёртый год подряд.
— Можете назвать ваши любимые картины Тарковского?
— В прошлом году, когда исполнилось 700 лет со дня смерти Данте Алигьери, я вдруг осознал, перечитав «Божественную комедию», что в «Сталкере» Тарковский делает к ней отсыл. И мне приятно осознавать, что итальянская культура во многом сформировала этого режиссёра. Первым фильмом Тарковского, который я увидел в кинотеатре, была «Ностальгия», он её снимал в Тоскане. Мне было всего 14 лет, но именно тогда я стал интересоваться этим режиссёром и со временем посмотрел и другие его работы. Каждая из них мне нравится по-своему. Как искусствовед, я люблю «Андрея Рублёва». Это невероятный фильм. Но «Зеркало» и «Сталкер» ему не уступают.