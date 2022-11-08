Норвежская принцесса отказалась от своих обязанностей ради брака с шаманом

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Принцесса Марта Луиза и ее жених Дурек Верретт

Старшая дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони принцесса Марта Луиза приняла решение отказаться от исполнения своих официальных обязанностей члена королевской семьи ради помолвки с афроамериканцем Дуреком Верреттом, который называет себя «потомственным шаманом», сообщает ТАСС. Отмечается, что 51-летняя королевская особа сохранит свой титул, но не сможет им воспользоваться. Принцесса также отказалась от патронажа над несколькими благотворительными организациями.

После свадьбы Верретт станет членом королевской семьи, но не получит титул. Марта Луиза с супругом смогут присутствовать на семейных мероприятиях или крупных спортивных состязаниях, которые королевская семья традиционно посещает вместе, — сказано в публикации.

Норвежские СМИ уточнили, что перед тем как принять решение, член королевской семьи посовещалась с родителями — королем и королевой.

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его жена Меган не планируют посещать королевскую семью на Рождество. Отказ от визита объясняется плохими отношениями Гарри с родственниками. Также отмечается, что подробности о содержании мемуаров принца, выход которых запланирован на январь 2023 года, «застал врасплох» королевскую семью. Как рассказал источник газеты, книга может положить конец любым отношениям, которые Гарри захочет поддерживать с семьей.