Единственный контрольно-пропускной пункт Стурскуг на российско-норвежской границе будет закрыт для проезда грузовиков из РФ, также будет запрещено заходить кораблям из РФ в норвежские порты, сообщила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, сообщает телерадиокомпания NRK. Исключение лишь составят рыболовные суда.

Мы вводим пятый пакет санкций, предусмотренный ЕС, в Норвегии. Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор, - сказала министр.