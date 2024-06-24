«Никакой морали и этики»: финансист ответил ЕС на использование активов РФ Финансист Беляев: ЕС придает политический окрас использованию активов России

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Евросоюз придает политический окрас использованию замороженных российских активов, заявил финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что в подобных действиях нет никакой морали и этики. По его мнению, Запад решил передать заработанные с российских активов деньги Украине, так как понял, что слишком много получает.

Сейчас они поняли, как много зарабатывают на наших активах и решили эти средства отправить на помощь Украине. Они же еще и придают этому политическую окраску. С правовой точки зрения, может, они и правы. Но с морально-этической — нет, никакой морали и этики в политике нет и быть не может, — пояснил экономист.

Аналитик отметил, что отрицательно относится к действиям Запада. Как он уточнил, само понятие замороженные активы — неправовое. По его словам, перехода права собственности не существует, российские денежные средства продолжают принадлежать государству.

То есть они не трогают собственность наших активов, они не уменьшаются ни на одну копейку. Единственное, мы не можем их отозвать в такой ситуации. И они зарабатывают деньги на наших пассивах, это абсолютно неправомерно, — добавил Беляев.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз разработал механизм, позволяющий обойти венгерское вето на закупки вооружений для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. Он заявил, что отклонивший предложение об использовании активов России Будапешт «не должен участвовать в принятии решения об [их] использовании».