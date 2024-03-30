Несколько человек захватили в заложники в нидерландском кафе Reuters: в кафе в нидерландском Эде захватили заложников

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Несколько человек захватили в заложники в кафе, расположенном в городе Эде на востоке Нидерландов, сообщает агентство Reuters. Число преступников на данный момент неизвестно, к заведению уже подъехали наряды полиции. По информации агентства, жителей 150 домов в округе эвакуировали, остальных призвали не приближаться к району, где находится кафе.

Несколько человек были взяты в заложники в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов в субботу, полиция эвакуировала дома в этом районе, — говорится в сообщении.

По данным издания Crisis24, заложников удерживает один человек, который утверждает, что у него есть взрывчатка. В связи с инцидентом были отменены поезда, перекрыли дороги, уточняется в публикации. Информация о погибших или пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском мужчина взял в заложники женщину, он угрожал ей расправой. Жильцы дома, в котором находился злоумышленник, сообщали о криках, которые слышали около 04:00. Очевидцы отметили, что примерно в 06:30 появились полицейские, которые перед закрытой дверью уговаривали кого-то отпустить женщину.