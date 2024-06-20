На юге Испании нашли вино возрастом 2 тысячи лет с пеплом человека Останки человека обнаружили в самом древнем в мире вине

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Пепел человека обнаружили в самом древнем вине в мире, которое нашли в гробнице Кармоны на юге Испании, сказано в публикации на сайте ScienceDirect. Возраст найденной учеными жидкости может составлять около 2 тысяч лет. До этого старейшим вином возрастом около 1,7 тысячи лет считалась «винная бутылка Шпейера» из гробницы в немецком городе Шпейер.

Семейная усыпальница нашли под жилым домом. Всего там находилось восемь ниш, на шести из которых находились урны. В одной из них были кремированные останки человека и вино. Проведенный анализ показал, что минеральный солевой состав жидкости похож на вина фино, которые в настоящее время производятся в бывшем регионе Баэтик.

Использование вина в римских погребальных ритуалах хорошо известно и задокументировано. После того, как кремированные останки были помещены в урну, она должна была быть наполнена вином. Это своего рода ритуал возлияния во время похоронной церемонии или как часть погребального обряда, чтобы помочь умершему в его переходе в лучший мир, — заключили ученые.

Недавно папирологи выяснили, что небольшой кусочек папируса, который десятилетиями хранился в Гамбургской государственной и университетской библиотеке имени Карла фон Осецкого, является самой ранней сохранившейся копией апокрифического Евангелия от Фомы. В тексте описывается эпизод из жизни Иисуса об «оживлении воробьев».