Немецкий журналист назвал «главный козырь» Путина

https://static.news.ru/photo/6082a8f8-b1c3-11eb-b7ac-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

«Самым важным козырем» российского президента Владимира Путина является армия страны. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристофер Ваннер, посетивший РФ в связи с праздником Победы.

Рассуждая в своём эфире об отмечаемом в стране Дне Победы и отношениях между Россией и Западом, Ваннер отметил, что военный парад на Красной площади является «внешнеполитическим посланием».

Укреплённая армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина, — заявил журналист.

При этом он отметил, что само по себе мероприятие является по истине грандиозным.

Торжественный военный парад Победы на Красной площади начался 9 мая в 10:00. Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.

В мероприятии приняли участие 37 парадных расчётов. В механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники — как исторической, так и современной. Завершили парад Победы 23 вертолета и 53 самолета ВКС.