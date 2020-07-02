Немецкие депутаты объединились против США

https://static.news.ru/photo/6d5308bc-bc7c-11ea-94d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток — 2» серьёзно осложнят отношения между Германией и ее «заокеанским партнёром».

Как пишет издание Handelsblatt, немецкие парламентарии уже сплотились против агрессивных шагов Вашингтона.

Даже те фракции, которые критически относились «Северному потоку — 2», видят в планируемом законе нарушение международного права и прежде всего покушение на суверенитет Европы, — говорится в сообщении.

Как заявили немецкие депутаты Тимон Греммельс и Маркус Тёнс, под американские санкции могут попасть более 120 компаний из 12 европейских стран, мишенями также могут стать и немецкие государственные органы и должностные лица.

Парламентарии считают, что Дональд Трамп понимает только разговор с позиции силы, и предлагают начать самим разработку санкций против США.

По словам депутатов, у Вашингтона не осталось отговорок для ввода санкций. Германия доказала, что «Северный поток — 2» не вгонит её в зависимость, так как она может получать углеводороды даже из таких удалённых стран, как Катар, Малайзия, Индонезия и Австралия.

Как пишет немецкое издание, в основе санкций США — стремление Вашингтона к ликвидации конкурента, поставляющего топливо по более низким ценам. Предлагаемые депутатами ответные ограничения могут коснуться, в частности, поставок американского сланцевого газа в Европу.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Как писал NEWS.ru, американские конгрессмены внесли законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода «Северный поток — 2». Новый законопроект предусматривает введение санкций против судов, занимающихся прокладкой трубопровода, а также компаний, которые модернизировали их для проведения подводных работ. Кроме того, под санкции могут попасть страховщики судов.

Своим давлением на строительство газопровода США стремятся заставить Берлин переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.