Нефтегазовая компания из Австрии дала знать, откажется ли от поставок из РФ Глава австрийской OMV: мы продолжим закупать газ у России, несмотря на санкции

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Крупная австрийская нефтегазовая компания OMV намерена продолжить закупать российский газ у «Газпрома» по долгосрочному контракту вопреки санкциям, заявил глава концерна Альфред Штерн в интервью Financial Times. Он подчеркнул, что предприятие будет использовать ресурсы из РФ, пока это «юридически приемлемо».

Пока «Газпром» будет поставлять <...>, мы продолжим брать эти объемы у «Газпрома», — сказал Штерн.

Отвечая на вопрос, будут ли европейские рестрикции в отношении российского газа приветствоваться или дадут репутационную передышку для ОMV, глава OMV сказал, что этот вопрос «решают политики». Вместе с тем он предупредил, что «устранение определенных источников также приведет к росту цен».

Штерн добавил, что концерн продолжает работу над диверсификацией поставок газа. В качестве примера он привел сотрудничество OMV с румынской Romgaz.

Ранее в Министерстве финансов РФ сообщили, что доходы России от продажи нефти и газа за первое полугодие 2023 года сократились на 47%, до 3,38 трлн рублей. В ведомстве отметили, что на это повлиял отказ многих покупателей от российского сырья, а также снижение его стоимости. При этом говорилось, что сейчас месячная динамика доходов от продажи нефти и газа выходит на прежний уровень.