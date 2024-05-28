«Не лучшее место»: центр «Холокост» высказался о скандале с женой главы ФРГ «Холокост»: засмеявшаяся на мемориале жена главы ФРГ выбрала не лучшее место

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Сопредседатель центра «Холокост» Илья Альтман в разговоре с NEWS.ru заявил, что первые леди Германии и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон, посетившие мемориал жертвам холокоста в Берлине, выбрали не лучшее место, чтобы пообщаться. По его мнению, территория около монумента не подходит для оживленного разговора. При этом Альтман уточнил, что смех жены президента ФРГ был связан не с проблематикой холокоста.

Когда мы видим фотографии двух разговаривающих дам (из них, кажется, смеется только одна), естественно это не связано с проблематикой холокоста, а говорит о хороших отношениях между супругами лидеров двух стран. Но, в любом случае, место для данного оживленного разговора было выбрано не самое лучшее, — пояснил Альтман.

Он отметил, что это необычный мемориал: вблизи более чем 2700 памятных плит всегда можно увидеть много молодых людей, которые оживленно общаются. По словам Альтмана, проект задумывался как «живой» мемориал. Как отметил представитель центра, особенностью памятника является то, что атмосфера вокруг не располагает к грустным мыслям.

Когда вы проходите мимо, атмосфера вокруг не располагает к грустным мыслям. Такова особенность этого мемориала. Это не кладбище; не место, где происходили казни; не место, где был концлагерь, — подчеркнул эксперт.

Бюденбендер и Макрон ранее посетили памятник вместе с супругами, чтобы возложить венки. После этого фотографы засняли, как первые леди смеются на фоне сооружения. Президент Франции Эммануэль Макрон оставил запись в памятной книге. Французский лидер приехал в Германию в рамках государственного визита.