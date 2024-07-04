Названы страны, которые могли передать Украине сотни боевых самолетов Военэксперт Дандыкин: США и страны Африки могли передать ВСУ боевые самолеты

Фото: defense.gov

Сотни боевых самолетов Украине могли передать США и страны Африки, допустил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что также ВСУ получили достаточно самолетов от стран бывшего соцблока — Польши, Болгарии и Румынии. По его словам, США скупали для Украины советское оружие по всему миру.

Надо учитывать, что Украина получила много самолетов от стран бывшего соцблока — Польши, Болгарии и Румынии, вероятно. Украина — большое государство, есть где прятать. В мире наберется несколько сотен советских самолетов, выгребли все, что можно. Словакия, Чехия, Румыния. США скупали по всему миру советское оружие. Из Африки могли доставить, — пояснил Дандыкин.

Эксперт уточнил, что самолеты МиГ-29 могли восстановить сами украинцы, в том числе поврежденные и законсервированные. Также он предположил, что ВСУ используют ложные цели и макеты.

Вероятно, использовали макеты, ложные цели. У ВСУ они есть, в том числе способные имитировать тепловое излучение. Су-25 у ВСУ оставалось много, про Су-24 сейчас ничего почти не слышно. Скорее всего, Зеленский их бережет, так как они могут нести Storm Shadow и Scalp, — добавил эксперт.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российская армия поразила два предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Удары по объектам осуществлялись с применением оперативно-тактической авиации, дронов, артиллерии и ракетных войск. Помимо этого, ВС РФ поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 128 районах.