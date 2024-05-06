Названы страны Евросоюза, поддерживающие санкции против Израиля Политолог Рар: Бельгия и Франция могут предложить санкции против Израиля

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В Евросоюзе нет консенсуса по санкциям против Израиля «за войну в секторе Газа», однако есть отдельные страны с высоким числом исламского населения, такие как Бельгия, Франция и Испания, которые могут об этом задуматься, рассказал NEWS.ru политолог Александр Рар. По его мнению, Германия никогда не поддержит ограничительные меры в отношении Израиля ввиду исторической вины немцев за холокост. Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Брюссель инициировал возможность торговых санкций ЕС против Израиля.

Официальная позиция Евросоюза по отношению к конфликту в секторе Газа звучит так: ХАМАС напал на Израиль, Израиль имеет полное право защищаться и вести военную операцию в секторе Газа, но не нарушая международное (гуманитарное) право. В Евросоюзе нет консенсуса по санкциям против Израиля за войну в секторе Газа. Есть отдельные западные страны с высоким числом исламского населения, как Бельгия, Франция и Испания, которые могут предложить санкции против Израиля, — сказал Рар.

Политолог напомнил, что главным защитником Израиля являются США. Как отметил Рар, приоткрывая дверь к санкциям, Запад боится идти дальше по санкционной спирали, которую невозможно будет остановить.

По этой причине жестких или каких-либо значительных санкций против Израиля не будет. Тем более что санкции ЕС должны быть приняты единогласно, — подытожил Рар.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило об окончании очередного раунда переговоров с Израилем. Сторона подтвердила свою заинтересованность в достижении соглашения о прекращении огня.