Названы последствия введения платы за жилье для беженцев в Польше Политолог Коньков: введение в Польше платы за жилье для беженцев с Украины приведет к протестам

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look press

Возможное решение польских властей обязать украинских беженцев самим платить за жилье может быть встречено ими эмоционально, считает политолог Александр Коньков. По его словам, украинцы могут устроить из-за этого протесты, однако влияния это никакого не окажет, попытки нарушить местное законодательство будут активно подавляться, рассказал он в беседе с Lenta.ru.

Я думаю, что реакция украинцев может носить разный характер, в том числе и эмоциональный, с открытыми манифестациями. Но перспектив у такого рода явлений нет, потому что украинцы не влияют на польскую власть. Они не участвуют в выборах, если только у них нет польского гражданства, — пояснил Коньков.

Европейские страны не ожидали, что украинский кризис затянется и что им придется принять еще одну волну беженцев, уточнил политолог. Из-за нарастающих экономических проблем в этих странах, они будут вынуждены искать выход из сложившейся ситуации и пытаться разрешить связанные с этим социальные последствия.

Кабмин Польши ранее принял решение обязать украинских беженцев платить за длительное проживание в предоставленном государством жилье. Украинцы после 120 дней проживания должны будут компенсировать 50% стоимости размещения и питания, но не более 40 злотых.

Власти Польши ранее начали готовиться к новой волне украинских беженцев, которые не смогут пережить зиму в городах. По словам воеводы Подкарпатья Эвы Лениарт, муниципальные власти «готовятся ко всем возможным вариантам» и ожидают от 500 тысяч до 800 тысяч беженцев с Украины.