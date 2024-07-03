Названы обязательные к уничтожению аэродромы Украины Политолог Перенджиев: РФ может нанести удар по аэродромам во Львовской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России могут нанести удар по аэродромам во Львовской области, предположил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru военный политолог допустил, что российская армия будет атаковать аэродромы Черляны и Любша.

Здесь может идти речь о таких старых аэродромах, как Черляны и Любша. Там они, возможно, будут модернизированы для приема [американских истребителей] F-16. Поэтому, скорее всего, мы будем и дальше наносить удары, — пояснил политолог.

Кроме того, по мнению Перенджиева, Россия может нанести удары по авиабазе Мукачево в Закарпатской области. Он уточнил, что пока она заброшена, но также может рассматриваться для приема западных истребителей.

Кроме того, в Черниговской области также отстраиваются два аэродрома — Торфянка и Певцы. В Житомирской области также модернизируется старый аэродром Коростень. Вот основные аэродромы, — заключил Перенджиев.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские силы за одни сутки поразили девять самолетов ВСУ. Помимо семи Су-27, которые подверглись удару ракетами «Искандер-М» на аэродроме в Миргороде, силами ПВО были сбиты еще два — МиГ-29 и Су-27.