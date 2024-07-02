ВС России сбили девять самолетов Воздушных сил Украины

Фото: МО РФ

Российские силы за минувшие сутки поразили девять самолетов Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России. Помимо семи Су-27, которые подверглись удару ракетами «Искандер-М» на аэродроме в Миргороде, силами ПВО были сбиты еще два — МиГ-29 и Су-27, уточнили в ведомстве.

В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника. Еще два украинских самолета — МиГ-29 и Су-27 — сбиты средствами российского ПВО, — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, группировка российских войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ. Противник на этом направлении потерял до 110 военных. Шесть контратак отразили подразделения группировки «Центр», уничтожив до 440 украинских военных.

Наибольшее количество потерь ВСУ понесли в зоне ответственности группировки ВС РФ «Юг» — 635 человек. В свою очередь группировка «Запад» нанесла поражение трем бригадам ВСУ. Противник потерял более 475 военных и три склада боеприпасов.

Ранее обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes рассказал, что удар ВС России по военному аэродрому ВСУ в Миргороде в Полтавской области вызвал бурную реакцию на Украине. По его словам, украинские блогеры обвинили в этом офицеров, приказавших экипажам Су-27 разместить боевые самолеты на открытой базе. Он допустил, что это может быть одним из самых дорогостоящих дней для авиации ВСУ.