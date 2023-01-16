Названы главные недостатки обещанных Киеву британских танков Challenger 2 Эксперт Суконкин: поставка британских танков Challenger 2 потребует особых снарядов

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Военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard стреляют иными снарядами, нежели танки Т-64, Т-72 и Т-80, поэтому в случае их поставки украинскому командованию необходимо будет наладить поставки снарядов для всех этих типов машин. Кроме того, по словам эксперта, российские противотанковые комплексы способны противостоять бронезащите Challenger 2.

Основное орудие [Challenger 2] — 120-мм нарезная пушка, но снаряды для нее нельзя применить для орудия германской фирмы Rheinmetall. То есть, если Киев получит немецкие «Леопарды», то украинские танкисты получат головную боль по снабжению, так как Т-64, Т-72, Т-80 стреляют практически одним снарядом, а «Леопард» со своим орудием — другим, и «Челленджер» другим. <...> По бронезащите Challenger 2 ничем не лучше наших, российские ПТРК способны их выносить, — подчеркнул эксперт.

Ранее газета The Independent со ссылкой на источники на Даунинг-стрит сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового батальона. По их данным, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков.

Также стало известно, что власти Германии в ближайшее время обнародуют решение по вопросу поставок танков Leopard Украине, с высокой долей вероятности оно будет одобрено. Власти ФРГ, предположительно, дадут ответ до заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне, запланированного на 20 января.