Названо последствие отказа Зеленского от встречи со Штайнмайером

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru заявил, что несмотря на отказ президента Украины Владимира Зеленского принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, позиция Германии по ситуации вокруг Украины радикально не изменится, но это может повлиять на двусторонние отношения. Он напомнил, что немецкая позиция по украинской проблематике определяется общей позицией Евросоюза.
Такой демарш украинской стороны едва ли может на что-то повлиять, однако, наверное, нужно учитывать, что подобное решение Киева может наложиться на уже существующее раздражение в Берлине относительно позиции Украины по целому ряду вопросов. Украинский посол в Берлине позволяет себе довольно резкие высказывания относительно недостаточной, по его мнению, поддержки со стороны Германии. Есть и другие не очень приятные инциденты в двусторонних отношениях. Немедленных изменений мы не должны ждать, но при этом постепенное накопление усталости можно предполагать. Но это не значит, что Германия изменит позицию в отношении России, — полагает Кортунов.
Ранее Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве. Свой поступок он объяснил недовольством прежней ролью политика в выстраивании отношений с Россией. Известно, что Штайнмайер планировал поcетить Украину 13 апреля.
Канцлер ФРГ выразил недоумение из-за этой ситуации и заявил, что пока не планирует визит в Киев. Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) и вице-спикер парламента Вольфганг Кубики посоветовал канцлеру не ехать на Украину.