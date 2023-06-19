Названо одно из решающих последствий СВО Профессор Вуксанович: поворот РФ к Африке станет одним из решающих следствий СВО

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Профессор Лондонской школы экономики и политических наук Вук Вуксанович заявил, что поворот России к странам Африки может оказаться решающим шагом в разрешении спецоперации на Украине. Страны Глобального Юга способны стать важными партнерами для таких держав, как Россия и Китай, отметил он в статье для журнала The National Interest.

Поворот России в сторону Глобального Юга, особенно включая Африку, может оказаться одним из наиболее решающих последствий [конфликта] на Украине. Страны Глобального Юга, возможно, не обладают таким финансовым весом, как западные страны, но их территория, население и ресурсы делают их важными партнерами для незападных держав, таких как Россия и Китай, — отметил Вуксанович.

Профессор считает, что с финансовой точки зрения, банковский сектор континента способен помочь России с международными банковскими и финансовыми операциями в обход санкций.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что африканские страны заинтересованы в том, чтобы обозначить свое стремление способствовать установлению мира на Украине. По итогам переговоров с лидерами Африки глава МИД отметил, что партнеры продемонстрировали понимание истинных причин кризиса, который, по его словам, создан усилиями Запада.