Названо новое опасное для России морское оружие Украины Военэксперт Суконкин: морские дроны ВСУ с «Градами» представляют опасность

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Модели морских дронов с «Градами» на вооружении ВСУ могут представлять опасность для России, предупредил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он отметил, что эти водные БПЛА способны вести огонь только на расстоянии 5–6 км, максимум 10 км. По его словам, модификация напоминает РСЗО «Град».

Судя по кадрам, это действительно блоки для запуска неуправляемых реактивных снарядов, но без обеспечения определенной точности. Модификация похожа на РСЗО «Град». Максимум, на что такие установки способны, это вести огонь на 5–6 км, максимум на 10 км, — пояснил эксперт.

Суконкин уточнил, что от Минобороны РФ постоянно поступают сообщения об уничтожении морских дронов ВСУ. По его словам, России с большой вероятностью беспокоиться не о чем, но не стоит забывать, что водные БПЛА — это рабочее оружие. Одним из недостатков морских дронов эксперт назвал передвижение катера по волнам, из-за чего практически невозможно точно навести орудие.

Эти БЭК опасны только в случае по-настоящему массового применения, например, если на расстояние залпа подойдут 10–15, может, 20 морских дронов. Тогда да, шанс поражения цели повышается. Чем дальше стрельба, тем сильнее рассеивание. Плюс перезаряжать некому и нечем, одноразовые машины. С точки зрения оружия изобретение удачное. С точки зрения боевых действий Украине это ничего не даст, — заключил Суконкин.

Военный эксперт Александр Перенджиев ранее предположил, что целью водных дронов ВСУ, направленных к берегам Крыма, мог быть Севастополь. Политолог также не исключил, что Киев пытался атаковать всю военно-морскую структуру региона. По его словам, целью водных дронов мог быть и удар по Черноморскому побережью Краснодарского края, где находится новороссийская военно-морская база.