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22 июля 2025 в 16:12

Раскрыто число бойцов ВСУ, находящихся в резерве

Военкор Алехин: в резерве ВСУ находятся около 50 тысяч бойцов

ВС Украины ВС Украины Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Резерв бойцов Вооруженных сил Украины составляет около 50 тысяч человек, заявил NEWS.ru военкор Роман Алехин. По его словам, именно столько солдат пока не задействованы в боях. Однако он отметил, что качество этих бойцов и их надежность остаются под большим вопросом.

По данным разведки, об этом уже писали некоторые ресурсы, есть резерв у ВСУ порядка 40-50 тысяч бойцов, которые не используются на сегодняшний день. Опять же, мы не знаем про качество бойцов. Мы не знаем, сколько бойцов дезертируют во время начала активных боевых действий, а часто это бывает до 50% состава с их стороны. Но этот резерв есть, и, соответственно, они могут попытаться повторить провокацию, которую совершили в августе прошлого года, — высказался Алехин.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что ВСУ возобновили попытки прорыва на российскую территорию, перебросив резервы на Теткинское и Глушковское направления. Там отметили, что противник предпринял попытку зайти в Курскую область в районе села Бессаловка и поселка Новый Путь. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

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