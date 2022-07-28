Озвучена главная претензия восточных немцев к руководству ФРГ Германист Белов: одна из претензий восточных немцев к руководству ФРГ — отсутствие помощи в кризис

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Одной из главных претензий восточных немцев к руководству ФРГ является отсутствие помощи в связи с сокращением поставок нефти, заявил NEWS.ru руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Так он прокомментировал материал газеты Der Tagesspiegel, согласно которому конфликт на Украине вызвал серьезный разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии. Различия между этими территориями были и остались, кризис вокруг Украины еще раз это показал, считает спикер.

Определенные параметры влияют на положение Восточной Германии, это касается нефтеперерабатывающих заводов в городах Лойна и Шведте, которые, по всей видимости, в первую очередь будут жертвами кризиса, связанного с сокращением поставок нефти. Министр экономики Германии Роберт Хабек не проявляет рвения помочь восточногерманским землям, это один из факторов, который раздражает восточных немцев, — отметил Белов

Он напомнил, что в Восточной Германии всегда лучше относились к России, чем в Западной, а кризис вокруг Украины еще раз подчеркнул этот разрыв. Восточная Германия представлена всего пятью федеральными землями из 16, поэтому весь дискурс определяет Западная. Берлин пока не будет учитывать мнение восточных немцев и продолжит свою политику по украинскому вопросу, считает собеседник.

По данным Der Tagesspiegel, часть жителей востока ФРГ (34%) убеждены, что немецкое правительство для поддержки Украины делает слишком много. На западе с таким мнением солидарны значительно меньше немцев (18%). Также мнения граждан ФРГ расходятся по вопросу поставок оружия. За отправку Киеву тяжёлых вооружений ратуют до 61% жителей запада страны и только 32% с востока.